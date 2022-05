sport, local-sport,

Senior and junior hockey teams went head to head on the weekend, which saw some both close and dominate performances play out. U13 Girls Panthers 2 def Flinders 0 Goals: A.Povey 2 Marauders 1 drew Wanderers 1 Goals Mar: C.Davidson 1 Wan: I.Kobelt 1 Under 13 Boys Marauders verses Wanderers Scratch Match Panthers 6 def Flinders 2 Goals Pan: C.Densley 4, O.Stevens 1, B.Paull 1 Flin: Z.Wilson 1, J.Neate 1 U17 Girls Panthers 3 def Flinders 2 Goals Pan: E.Russell 1, M.Stevens 1, E.Wiseman 1 Flin: S.Weir 1, C.Wilson 1 Mar 3 def Wanderers 0 Goals: C.Davidson 2, S.Langmaid 1 U17 Boys No games Womens B Panthers 4 def Flinders 2 Goals Pan: C.Couson 2, E.Pocknee 2 Flin: M.Bartel 1, B.Green 1 Marauders verses Wanderers No Game Mens B Panthers 2 drew Flinders 2 Goals Pan: R.Kammermann 1 Flin: C.Hawke 1, R.Sherry 1 Marauders 3 def Wanderers 2 Goals Mar: I.Pantiyasa 2, J.Chester 1 Wan: J.Clark 1, C.Hancox 1 Womens A Panthers 6 def Flinders 0 Marauders verses Wanderers No Game Mens A Panthers 1 def Flinders 0 Goal: S.Fitzpatrick Marauders 2 def Wanderers 1 Goals Mar: J.Ambrose 1, C.Hosking 1 Wan: G.Evans 1

Senior mens and womens Panthers take wins in hockey