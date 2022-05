sport, local-sport,

Panthers had a huge win in the under 17s girls game, defeating the Wanderers by 9 goals. U13 boys Marauders v Flinders Scratch match Wanderers 1 def Panthers 0 Goal: C.Davidson Best on ground Wan: M.Picken, L.Fuss, J.Fuss Pan: M.Lukin, B.Paull, B.Markey U13 girls Marauders 0 drew Flinders 0 Best on ground Mar: S.Sheehan, C.Davidson, P.Deery Flin: J.Wilson, R.Turner, Z.Wilson Panthers 3 def Wanderers 0 Goals: A. Povey 2, F.Densley 1 Best on ground Pan: A.Povey, F.Densley Wan: E.Cox, A.Gardener, E.Jones, S.Sizer U17 Boys Marauders v Flinders No game Panthers 2 def Wanderers 0 Goals: K.Higgins 1, L.Penna Best on ground Pan: B.Doudle, N.Kleinig, H.Cordell U17 Girls Flinders 5 def Marauders 1 Goals Flin: E.McMillan 1, S.Weir 1, C.Neate 1, C.Wilson 2 Mar: N.Bunting 1 Best on ground Flin: E.McMillan, S.Weir, C.Neate, Mar: N.Bunting, T.Kilpatrick, C.Vanderwal Panthers 9 def Wanderers 0 Goals: M.Hart 3, K.Higgins 2, N.Morgan 3, M.Stevens 1 Best on ground Pan: N.Morgan, J.Povey, M.Stevens Wan: E.Costello, T.Kilpatrick, P.Langmaid

Panthers huge win over Wanderers